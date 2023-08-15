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Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе

18:01 15.08.2023

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в своем общественном штабе на Покровке. Политик рассказал им о том, как планирует развивать столицу РФ.

На встречу собрались доверенные лица кандидата и члены его штаба, среди которых есть деятели культуры, медики, спортсмены, руководители городских предприятий, бизнесмены, среди которых победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», представители высшего образования и школьных учреждений, актив Совета ветеранов, общественных советников, волонтеры, активисты «Единой России», депутаты. «Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием «Москва», – заявил Собянин сторонникам.

Напомним, выборы мэра состоятся в Москве 8-10 сентября. Горожане смогут отдать свой голос лично на избирательных участках и в онлайн-формате. Всего зарегистрировано пять кандидатов - от партий «Единая Россия» (Сергей Собянин), ЛДПР (Борис Чернышов), «Новые люди» (Владислав Даванков), «Справедливая Россия – За правду» (Дмитрий Гусев) и КПРФ (Леонид Зюганов).

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