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НОВОСТИ

Собянин назвал социальные объекты, которые откроют на юге столицы

17:50 23.08.2023

В южной части Москвы скоро появятся сразу несколько важных социальных объектов. По словам мэра Сергея Собянина, сейчас они находятся в процессе строительства.

«В Чертаново Южном получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса, - сообщил глава города у себя в Telegram-канале. - В нем будут школа для 550 учеников и детский сад для 70 малышей. К концу года закончим здесь еще одно дошкольное учреждение. В Даниловском районе на 70% готова детско-взрослая поликлиника. Она будет принимать 500 взрослых и 250 детей в смену. Возводим здесь также детский сад для 270 ребят. В Бирюлево Восточном устанавливаем медицинское оборудование в новой детско-взрослой поликлинике. Введем ее в эксплуатацию в текущем году. Скоро заработает в этом районе и детская поликлиника с травмпунктом. Ее готовность – 75%».

По данным градоначальника, в Бирюлеве Западном строят современный спортивный комплекс площадью 1975 кв. м. А на территории бывшего завода ЗИЛ возводится пожарное депо, в котором будут учебный класс и класс безопасности дорожного движения, а также восстановительный центр для личного состава. Депо планируют достроить уже в 2024 году.

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