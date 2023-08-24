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Сергей Левкин: Участники программы реновации получили через суперсервис более 800 тысяч уведомлений

19:04 24.08.2023

Москвичи-участники программы реновации столичного жилого фонда получили более 800 тыс. уведомлений через суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, этот сервис облегчает горожанам переезд в новое жилье и стал удобной альтернативой личному посещению Центра информирования по переселению по программе реновации.

Жители с полной учетной записью на mos.ru могут воспользоваться шестью видами электронных услуг, а также общей и персонализированной инструкцией по переезду. «Электронный «помощник» сопровождает переезжающего на протяжении всего пути, от уведомления о начале переселения до регистрации в новой квартире. К примеру, без посещения Центров информирования можно записаться на осмотр квартиры, к нотариусу и на подписание договора, вызвать грузчиков», – говорит Левкин.

По его данным, примерно 50% от общего числа переезжающих активно пользуются этим сервисом. «Мы это количество хотим довести до 100% через системную разъяснительную работу с жителями в Центрах информирования и единый контакт-центр Стройкомплекса, а также в ходе личных приемов граждан», – заявил глава департамента.

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