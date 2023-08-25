Собянин: Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается

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Экологическая ситуация в Москве в последние годы становится лучше, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, заявления о том, что в столице сложная экологическая ситуация, это "полные враки".

"Понятно, что это не розарий, что мы живем в огромном городе, тем не менее динамика того, что происходит вокруг нас в земле, в воде, в воздухе – она просто радикально улучшается, - сообщили глава города. - Улучшается за счет высокоэкологичных и высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым. За счет реорганизации и модернизации очистных сооружений. За счет коренной, общей реорганизации и реструктуризации и, по сути дела, нового Московского нефтеперерабатывающего завода, который был один из самых больших загрязнителей воздуха".

По мнению градоначальника, влияет также другое качество городского транспорта, как общественного, так и личного. Также, Собянин обратил внимание на активную очистку парков, берегов рек, а также строительство локальных очистных сооружений.