Собянин: Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается
09:58 25.08.2023
Экологическая ситуация в Москве в последние годы становится лучше, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, заявления о том, что в столице сложная экологическая ситуация, это "полные враки".
"Понятно, что это не розарий, что мы живем в огромном городе, тем не менее динамика того, что происходит вокруг нас в земле, в воде, в воздухе – она просто радикально улучшается, - сообщили глава города. - Улучшается за счет высокоэкологичных и высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым. За счет реорганизации и модернизации очистных сооружений. За счет коренной, общей реорганизации и реструктуризации и, по сути дела, нового Московского нефтеперерабатывающего завода, который был один из самых больших загрязнителей воздуха".
По мнению градоначальника, влияет также другое качество городского транспорта, как общественного, так и личного. Также, Собянин обратил внимание на активную очистку парков, берегов рек, а также строительство локальных очистных сооружений.
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