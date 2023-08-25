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Бортовые самописцы самолета Пригожина изъяты следствием

20:50 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Евгения Пригожина изъяты следствием, также изымаются другие предметы и документы, необходимые для установления обстоятельств авиакатастрофы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сказали в пресс-службе.

В СК отметили, что расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия в Тверской области продолжается.

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