Бортовые самописцы самолета Пригожина изъяты следствием

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Евгения Пригожина изъяты следствием, также изымаются другие предметы и документы, необходимые для установления обстоятельств авиакатастрофы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.



«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сказали в пресс-службе.



В СК отметили, что расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия в Тверской области продолжается.



