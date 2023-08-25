Бортовые самописцы самолета Пригожина изъяты следствием
20:50 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сказали в пресс-службе.
В СК отметили, что расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия в Тверской области продолжается.
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