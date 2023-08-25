В подмосковном Нахабине горит магазин на строительном рынке на площади 750 кв. метров

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар начался в магазине на строительном рынке в подмосковном поселке Нахабино на площади 750 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.



«На строительном рынке по улице Советская, дом 115Б, в двухэтажном магазине начался пожар, его площадь составляет 750 кв. метров. Огнем охвачено строение по всей площади. Угрозы перехода огня нет», — сказал собеседник агентства.



Информация о пострадавших не поступала.



