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В подмосковном Нахабине горит магазин на строительном рынке на площади 750 кв. метров

21:40 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар начался в магазине на строительном рынке в подмосковном поселке Нахабино на площади 750 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На строительном рынке по улице Советская, дом 115Б, в двухэтажном магазине начался пожар, его площадь составляет 750 кв. метров. Огнем охвачено строение по всей площади. Угрозы перехода огня нет», — сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

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