В Белоруссии планируют начать мелкосерийное производство ударных БПЛА
21:50 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2023 году выполнена подготовка производства: модернизация производственных площадей, закупка нового оборудования. Работы по постановке на производство будут завершены в 2023 году», — говорится в сообщении.
Речь идет об ударно-разведывательных беспилотных авиационных комплексах (УБАК) «Квадро-1400» и «Барражирующая труба» разработки ОАО «Конструкторское бюро „Дисплей“, которые впервые публично были продемонстрированы в 2019 году в Минске на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019. Усовершенствованные по итогам испытаний БПЛА были приняты на вооружение белорусской армии в октябре 2022 года.
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