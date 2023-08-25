В Белоруссии планируют начать мелкосерийное производство ударных БПЛА

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия планирует до конца года начать мелкосерийное производство двух моделей ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) собственной разработки. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) республики.



«В 2023 году выполнена подготовка производства: модернизация производственных площадей, закупка нового оборудования. Работы по постановке на производство будут завершены в 2023 году», — говорится в сообщении.



Речь идет об ударно-разведывательных беспилотных авиационных комплексах (УБАК) «Квадро-1400» и «Барражирующая труба» разработки ОАО «Конструкторское бюро „Дисплей“, которые впервые публично были продемонстрированы в 2019 году в Минске на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019. Усовершенствованные по итогам испытаний БПЛА были приняты на вооружение белорусской армии в октябре 2022 года.



