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Марк Эспер призвал Тайвань создать стратегический запас энергоресурсов и вооружений

22:20 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занимавший пост министра обороны США в администрации Дональда Трампа Марк Эспер (2019-2020) в ходе визита на Тайвань встретился с главой оборонного ведомства острова Цю Гочжэном и призвал его создать стратегический запас энергоресурсов и вооружений.

Он указал, что в ходе встречи они обсудили повышение боевого потенциала вооруженных сил Тайваня и их оборонительных способностей. «Мой взгляд остается прежним, Тайваню необходимо сделать несколько вещей. Нужно сформировать запас определенных позиций — энергоресурсов и вооружений», — заявил он в эфире тайваньского телеканала TVBS в ответ на просьбу прокомментировать суть беседы с главой оборонного ведомства Тайваня.

Эспер указал, что перед визитом на Тайвань он посетил Индо-Тихоокеанское командование ВС США. «Я получил последние данные от всех военачальников, и, полагаю, это теперь и мнение правительства США тоже: [Тайваню] необходимо выработать ассиметричную оборону», — сказал бывший шеф Пентагона.



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