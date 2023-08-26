В Госдуму будет внесен законопроект о лишении уклонистов гражданства
20:30 26.08.2023 Источник: Lenta.ru
В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Об этом заявил депутат Госдумы России от партии КПРФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов. На следующей неделе он будет внесен в Госдуму для рассмотрения», — пояснил депутат.
Согласно документу, лишаться гражданства будут те, кто не встал в обозначенные законом рамки на воинский учет, а также пытался уклониться от армии. Помимо лишения приобретенного гражданства Матвеев предложил депортировать нарушителей. Lenta.Ru
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