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Премьер Румынии заявил, что независимо от действий РФ, его страна увеличит объемы транзита украинского зерна

09:25 27.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румыния удвоит в течение двух месяцев транзит украинского зерна через страну, независимо от действий России. Об этом заявил газете Financial Times премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Он полагает, что «в нынешнем году у Украины будет в наличии около 40 млн тонн зерна на экспорт». «Чтобы [поспособствовать альтернативному транзиту зерна], мы увеличили пропускную способность как в гавани Констанцы, так и на путях, ведущих в этот порт», — сказал премьер.

Как сообщалось ранее, на встрече представителей Украины, Молдавии, ЕС и США в Галаце 11 августа была поставлена цель удвоить транзит украинских зерновых через Румынию — с 2 млн до 4 млн тонн в месяц.

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