Попытки властей США отказаться от урана из России пока безуспешны - СМИ

10:00 Источник: Газета.Ru

Попытки отказаться от российского урана, которые предпринимает правительство США, все еще остаются неудачными. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале указано, что «Росатом» продолжает оставаться крупнейшим в мире поставщиком урана. По словам авторов статьи, страны Запада активно избегают введения санкций в отношении государственной корпорации.

«Поступая таким образом (вводя санкции. — «Газета.Ru»), они рискуют нанести ущерб своей собственной атомной промышленности и экономике в большей степени, чем экономике России», — говорится в материале.