Попытки властей США отказаться от урана из России пока безуспешны - СМИ
10:00 27.08.2023 Источник: Газета.Ru
Попытки отказаться от российского урана, которые предпринимает правительство США, все еще остаются неудачными. Об этом пишет агентство Bloomberg.
В материале указано, что «Росатом» продолжает оставаться крупнейшим в мире поставщиком урана. По словам авторов статьи, страны Запада активно избегают введения санкций в отношении государственной корпорации.
«Поступая таким образом (вводя санкции. — «Газета.Ru»), они рискуют нанести ущерб своей собственной атомной промышленности и экономике в большей степени, чем экономике России», — говорится в материале.
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