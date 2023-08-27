Самолет рейса Москва-Минводы совершил посадку в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
10:30 27.08.2023 Источник: Интерфакс
Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что пассажирский самолет Airbus А321 рейса "Москва-Минводы" подал сигнал бедствия над Волгоградом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиаузла и уточнили, что посадка планируется из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.
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