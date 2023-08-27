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НОВОСТИ

Самолет рейса Москва-Минводы совершил посадку в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира

10:30 27.08.2023 Источник: Интерфакс

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Минеральные воды и запросивший вынужденную посадку из-за ухудшения состояния пассажира, успешно приземлился в Волгограде, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова."Самолет приземлился, сейчас заруливает на место стоянки", - сказала она.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что пассажирский самолет Airbus А321 рейса "Москва-Минводы" подал сигнал бедствия над Волгоградом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиаузла и уточнили, что посадка планируется из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

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