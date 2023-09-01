Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан своей жизнью президенту России Владимиру Путину, причем не один раз, а дважды.

В своем телеграм-канале Кадыров отметил, что его «развеселили размышления» в иностранных изданиях, которые пророчат ему «скорую гибель». «Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды», — написал глава Чечни.

«Поэтому к таким инфовбросам, которые так дешево призваны посеять рознь внутри нашей страны, я всегда отношусь с пренебрежительным снисхождением», — добавил он.