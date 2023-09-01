Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воскресенским районом Подмосковья — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен над Московской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области», — заявили в ведомстве.