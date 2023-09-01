Собянин: Более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году

10:22

1 сентября в Москве в школы отправились около 120 тыс. первоклассников. По словам мэра Сергея Собянина, всего в 2023 году за парты сядут более 1,1 млн юных горожан, что является абсолютным рекордом в истории мегаполиса. «Поздравляю всех с Днем знаний! Это один из самых главных праздников в нашей молодой и энергичной Москве, которая вновь переходит на школьное время. Время учиться и учить», – написал глава города у себя в Telegram-канале.