Средняя цена нефти Urals в январе — августе снизилась в 1,45 раза, до $56,58 за баррель
14:32 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена нефти марки Urals в январе — августе снизилась в 1,45 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила $56,58 за баррель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минфина РФ.
«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — августе 2023 года сложилась в размере $56,58 за баррель, в январе — августе 2022 года — $82,13 за баррель», — сказано в сообщении.
По данным министерства, средняя цена на нефть Urals в августе 2023 года сложилась в размере $74 за баррель, что в 1,001 раза ниже, чем в августе 2022 года ($74,73 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в августе 2023 года составила $86,2.
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