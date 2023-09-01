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Средняя цена нефти Urals в январе — августе снизилась в 1,45 раза, до $56,58 за баррель

14:32 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена нефти марки Urals в январе — августе снизилась в 1,45 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила $56,58 за баррель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — августе 2023 года сложилась в размере $56,58 за баррель, в январе — августе 2022 года — $82,13 за баррель», — сказано в сообщении.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals в августе 2023 года сложилась в размере $74 за баррель, что в 1,001 раза ниже, чем в августе 2022 года ($74,73 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в августе 2023 года составила $86,2.

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