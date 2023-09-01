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Губернатор Нью-Джерси предупредил, что штат не сможет принять мигрантов

17:12 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский штат Нью-Джерси не располагает ресурсами, чтобы принять мигрантов из Нью-Йорка. Об этом сообщил губернатор штата Фил Мерфи.

Его комментарии прозвучали в связи с сообщениями о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность переселения мигрантов из Нью-Йорка в Международный аэропорт Атлантик-Сити в Нью-Джерси. «Я не вижу ни одного сценария, при котором мы можем принять участие в программе (принятия мигрантов — прим. ТАСС) в аэропорту Атлантик-Сити или, честно говоря, в любом месте в штате», — заявил он в эфире местного телеканала, его слова приводит газета Politico.

Губернатор добавил, что для осуществления этой идеи штату потребуются значительная поддержка от федеральных властей и ресурсы, «которые выходят за рамки тех, что штат может себе позволить». Мерфи заявил, что власти США должны ответственно охранять границы и пересмотреть процесс получения иммиграционных виз. «Мы всегда были нацией иммигрантов, но это не значит, что мы должны превращаться в Дикий Запад», — отметил он.

По данным издания, размещение мигрантов стало главной политической проблемой для губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэра города Эрика Адамса. Администрация Байдена предложила властям Нью-Йорка 11 вариантов объектов по всей стране, куда можно было бы перенаправить людей. Среди них был и аэропорт Атлантик-Сити. Согласно изданию, это решение вызвало негативную реакцию местных чиновников в Республиканской и Демократической партиях.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт не раз обвинял администрацию президента США Джо Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией. В этом году власти Аризоны, Техаса и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики Джо Байдена.

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