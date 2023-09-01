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НОВОСТИ

Сбер и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве

18:24 01.09.2023

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера.

Стороны договорились о продвижении новых компетенций и профессий, расширении возможностей практической деятельности для студентов и выпускников МГИМО.

Среди других направлений сотрудничества – реализация акселерационных программ по развитию молодежного технологического предпринимательства, консультационная поддержка образовательных программ МГИМО в сфере информационных технологий, экономики и финансов.

Кроме того, предполагается развитие цифровой и материально-технической инфраструктуры МГИМО, создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования. В планах – организация мероприятий, направленных на поддержку научно-педагогических работников и студентов.

«МГИМО – давний партнер Сбера, – отметил Герман Греф. – Наши сотрудники читают в университете курсы по цифровым финансам, цифровому туризму и исламскому банкингу, готовят кейсы для слушателей МВА и магистратуры по искусственному интеллекту. В прошлом году совместную программу переподготовки окончили порядка 700 студентов МГИМО, а в новом учебном году на Цифровой кафедре, которая реализуется с нашей «Школой 21», будет обучаться более 1000 студентов университета. Планируется создание совместного бакалавриата в сфере бизнес-информатики и финансовых технологий. И это далеко не все наши проекты. Соглашение о сотрудничестве укрепит партнерство Сбера и МГИМО в области образования, науки и профориентации, а также позволит расширить взаимодействие с международным академическим и деловым сообществом на благо нашей страны».

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