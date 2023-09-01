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НОВОСТИ

На Украине хотят в три раза увеличить военный сбор

18:40 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов Украины разработало законопроект о повышении с 1 января 2024 года военного сбора с 1,5% до 4,5% на время действия военного положения. Скан пояснительной записки к документу опубликовал украинский экс-премьер (2010-2014) Николай Азаров в своем телеграм-канале.

В документе говорится, что проект закона отправлен на изучение соответствующих ведомств. По подсчетам Минфина, за счет увеличенного военного сбора бюджет в 2024 году сможет получить 8,4 млрд гривен (почти $230 млн).

Как отмечает Азаров, повышение налогов и других сборов — единственный шанс украинских властей хоть как-то покрыть дефицит бюджета. При этом он полагает, что президент Украины Владимир Зеленский может в последний момент не дать ход законопроекту о повышении военного сбора, чтобы он еще сильнее не обвалил его рейтинг.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Зеленский ранее выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть его. В свою очередь Азаров отмечал, что без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.

По данным нынешнего украинского премьера Дениса Шмыгаля, военные расходы бюджета страны в этому году достигнут $48,7 млрд. В свою очередь глава парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что парламентарии готовят реформу, в соответствии с которой вся доходная часть бюджета в следующем году будет направляться на нужды обороны.

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