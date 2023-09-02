Директор Института США и Канады РАН отстранен от должности

13:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил ТАСС, что отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.

"Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая - по инициативе учредителя, она вот так формулируется", - сказал Гарбузов, комментируя соответствующую информацию, появившуюся с соцсетях.

