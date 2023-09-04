Шведская полиция сообщила о беспорядках в Мальмё после сожжения Корана

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспорядки произошли ночью в шведском Мальмё после акции с сожжением Корана. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на полицию.

По его информации, беспорядки произошли в ночь с воскресенья на понедельник. Как сообщает полиция, ряд автомобилей был подожжен, при этом несколько человек бросали камни в полицейские машины.

В воскресенье иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением священной книги мусульман в Мальмё. В ходе нее были задержаны несколько человек.