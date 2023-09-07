Журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ — Песков
10:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
СМИ из недружественных России государств не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке на следующей неделе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме, не аккредитовывали в этом году», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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