Журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ — Песков

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

СМИ из недружественных России государств не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке на следующей неделе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме, не аккредитовывали в этом году», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.