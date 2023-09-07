Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
10:05 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«7 сентября около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.
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