Потери ВСУ к концу года могут превысить 500 тыс. человек — Азаров

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) к концу 2023 года могут превысить 500 тыс. человек. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия».

«Прямых потерь убитыми 350-450 тысяч, и очевидный прогноз, что к концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. <…> Так это только прямые потери, они же специально записывают убитых без вести пропавшими, чтобы пособия не выплачивать», — сказал он.