12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров после локального ограничения на вход, падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не повлияло на движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось», — говорится в публикации.