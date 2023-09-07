Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров
12:20 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров после локального ограничения на вход, падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не повлияло на движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).
«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось», — говорится в публикации.
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