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Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров

12:20 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров после локального ограничения на вход, падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не повлияло на движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось», — говорится в публикации.

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