В новой обстановке Китай готов активизировать обмен с КНДР стратегическими мнениями- Си Цзиньпин

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов активизировать обмен с КНДР «стратегическими мнениями», а также наращивать деловое сотрудничество и развивать отношения, чтобы внести вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин написал в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания государства.

«В новой обстановке китайская сторона готова активизировать обмен с корейской стороной стратегическими мнениями, наращивать деловое сотрудничество и развивать китайско-корейские отношения согласно велению эпохи, чтобы дать народам двух стран лучшее благо и внести большой вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания региона», — привело выдержки из послания государственное радио КНДР «Голос Кореи».