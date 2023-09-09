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Трамп утверждает, что Байден не понимает, что происходит, и что он опасен для США

09:40 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий американский лидер Джо Байден не может связно произнести даже два предложения и представляет опасность для страны, так как не понимает, что делает. Такое мнение выразил в пятницу предыдущий американский лидер Дональд Трамп, выступая в штате Южная Дакота.

«Он худший президент в истории нашей страны. Он самый коррумпированный президент в истории нашей страны. И, как говорят лидеры других государств, и как заявляю я, он совершенно некомпетентен», — подчеркнул республиканец. «И он очень опасен, поскольку не понимает, что делает, — добавил Трамп, говоря о Байдене. — Он не может произнести связно и двух предложений. И мы играем с ядерными вооружениями с другими, а он совершенно не понимает, что происходит».

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