Африканский союз стал постоянным членом G20 - МИД Индии
10:00 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Африканский союз становится постоянным членом „Большой двадцатки“. Ключевой результат [саммита]», — написал Багчи на своей странице в соцсети Х (бывшем «Твиттере»).
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