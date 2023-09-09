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НОВОСТИ

Африканский союз стал постоянным членом G20 - МИД Индии

10:00 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Африканский союз стал постоянным членом Группы двадцати (G20). Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

«Африканский союз становится постоянным членом „Большой двадцатки“. Ключевой результат [саммита]», — написал Багчи на своей странице в соцсети Х (бывшем «Твиттере»).

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