Финляндия запретит въезд российским автомобилям с 16 сентября — МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии приняли решение запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ легковых автомобилей с 16 сентября. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен на пресс-конференции, которая транслировалась сайте ведомства.

«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», — заявила Валтонен.