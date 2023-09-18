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Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в этом году выше прошлогодних показателей — Путин

18:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 году значительно выше прошлогодних показателей, при этом нефтегазовые в июле–августе восстановились почти до уровня прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

«Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы [бюджета]», — сказал глава государства. «В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле–августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и — с учетом конъюнктуры на мировых рынках — продолжается активный рост», — добавил он.

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