Дания передаст Украине 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72
13:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дания закупает еще 45 танков для передачи Украине. Об этом сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен агентству Ritzau.
Новый пакет помощи Дании включает 30 танков Leopard 1, а также 15 танков Т-72. Ранее королевство в сотрудничестве с Германией и Нидерландами купило 100 Leopard 1. Первые 10 машин с задержкой в несколько месяцев поступили на Украину в начале сентября.
Дания впервые передает танки Т-72. Датский министр обороны, находящийся на встрече с коллегами на базе Рамштайн в Германии, отметил, что у ВСУ уже «есть опыт их применения», поэтому украинцам «не нужно обучаться их использованию».
Поставка танков финансируется из созданного в этом году Украинского фонда. На это выделяется 5,8 млрд крон ($831 млн).
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