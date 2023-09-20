Страны глобального Юга недовольны зацикленностью Запада на Украине — МИД Великобритании

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признал, что страны глобального Юга недовольны зацикленностью Запада на конфликте на Украине.

«Сегодня днем у меня была встреча с министром иностранных дел страны глобального Юга, которого я сильно уважаю. Мне было сказано: „Джеймс, проблема состоит в том, что вы, США и Группа семи, говорите только об Украине“, — заявил Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Он добавил, что западным странам необходимо чаще прислушиваться к мнению государств глобального Юга для более эффективного взаимодействия с ними по различным направлениям.