0
0
87
НОВОСТИ

Страны глобального Юга недовольны зацикленностью Запада на Украине — МИД Великобритании

10:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признал, что страны глобального Юга недовольны зацикленностью Запада на конфликте на Украине.

«Сегодня днем у меня была встреча с министром иностранных дел страны глобального Юга, которого я сильно уважаю. Мне было сказано: „Джеймс, проблема состоит в том, что вы, США и Группа семи, говорите только об Украине“, — заявил Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Он добавил, что западным странам необходимо чаще прислушиваться к мнению государств глобального Юга для более эффективного взаимодействия с ними по различным направлениям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.09.2023
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
0
36
10:20 20.09.2023
Дуда назвал Украину утопающим, который может утащить Польшу на дно
0
66
10:05 20.09.2023
Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение
0
93
09:32 20.09.2023
Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушения на двух этажах
0
144
09:20 20.09.2023
Полицейские разблокировали здание посольства РФ в Ереване
0
193
09:05 20.09.2023
СМИ сообщили об отмене встречи президентов Украины и Польши на полях ГА ООН
0
206
09:00 20.09.2023
Алиев заявил Блинкену, что прекратит операцию, если военные в Карабахе сложат оружие
0
210
22:40 19.09.2023
Киеву следует помнить, что помощь на Украину поступает через Польшу — Дуда
0
741
22:00 19.09.2023
Шойгу и начальник Генштаба ВС Ирана обсудили военное сотрудничество двух стран
0
637
21:20 19.09.2023
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
0
653

Возврат к списку