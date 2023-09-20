Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, несмотря на санкции — Шойгу
11:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани в среду.
НОВОСТИ
- 12:05 20.09.2023
- В Казахстане задержали автора фейка о конфликте местных и российских военных
- 12:00 20.09.2023
- Трое спасателей оказались под завалами после повторного обрушения в доме в Балашихе
- 12:00 20.09.2023
- Белоруссия в ближайшее время подпишет документы об объединении энергосистемы с РФ
- 11:32 20.09.2023
- Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе
- 11:20 20.09.2023
- Экспорт авто из Японии в РФ упал почти вдвое после введения новых санкций
- 11:05 20.09.2023
- Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе
- 10:32 20.09.2023
- Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
- 10:20 20.09.2023
- Дуда назвал Украину утопающим, который может утащить Польшу на дно
- 10:05 20.09.2023
- Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение
- 10:00 20.09.2023
- Страны глобального Юга недовольны зацикленностью Запада на Украине — МИД Великобритании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать