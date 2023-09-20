Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, несмотря на санкции — Шойгу

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани в среду.