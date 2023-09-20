0
0
134
НОВОСТИ

Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, несмотря на санкции — Шойгу

11:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани в среду.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 20.09.2023
В Казахстане задержали автора фейка о конфликте местных и российских военных
0
27
12:00 20.09.2023
Трое спасателей оказались под завалами после повторного обрушения в доме в Балашихе
0
43
12:00 20.09.2023
Белоруссия в ближайшее время подпишет документы об объединении энергосистемы с РФ
0
49
11:32 20.09.2023
Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе
0
114
11:20 20.09.2023
Экспорт авто из Японии в РФ упал почти вдвое после введения новых санкций
0
119
11:05 20.09.2023
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе
0
135
10:32 20.09.2023
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
0
196
10:20 20.09.2023
Дуда назвал Украину утопающим, который может утащить Польшу на дно
0
229
10:05 20.09.2023
Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение
0
211
10:00 20.09.2023
Страны глобального Юга недовольны зацикленностью Запада на Украине — МИД Великобритании
0
244

Возврат к списку