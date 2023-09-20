В Баку заявили в взятии под контроль более 90 боевых позиций армянских сил в Карабахе

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Азербайджана до достижения договоренности о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе взяли под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований. Об этом сообщил на брифинге для прессы руководитель пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов.

«На этот час Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль более 90 боевых позиций, а также ряд стратегических позиций», — сказал Эйвазов. По словам официального представителя военного ведомства, в качестве трофеев захвачены семь военно-транспортных средств, четыре миномета, один танк, две боевые машины пехоты и большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее в среду Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе с 12:00 мск 20 сентября.