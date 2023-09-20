Китай впервые опередил США по количеству научных публикаций

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай впервые занял лидирующие позиции по количеству публикаций в мировых научных изданиях, опередив США. Об этом сообщило в докладе Министерство науки и технологий КНР.

Согласно данным, предоставленным внутриведомственным институтом научно-технической информации, в 2022 году почти треть от всех опубликованных в научных изданиях статей была написана китайскими исследователями. Эти научные работы цитировались около 650 тыс. раз, что позволило Китаю занять первое место не только по количеству публикаций, но и по индексу цитирования.

Как отмечает агентство Синьхуа, данные министерства соответствуют статистике, представленной научным журналом Nature в июле 2023 года. Она показала, что в 2022 году китайские ученые обошли коллег из США по доле статей, опубликованных в ведущих журналах в области естественных наук.