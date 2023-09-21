Алиев принес извинения в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе — Кремль

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принес свои извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы «Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента».