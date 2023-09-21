Алиев принес извинения в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе — Кремль
13:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принес свои извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы «Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента».
НОВОСТИ
- 14:12 21.09.2023
- Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней
- 14:00 21.09.2023
- Исландия ввела туристический сбор
- 13:32 21.09.2023
- Алиев пообещал Путину, что гибель миротворцев РФ в Карабахе будет тщательно расследована
- 13:20 21.09.2023
- Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине
- 13:05 21.09.2023
- Нет сомнений, что цели СВО будут достигнуты — Патрушев
- 12:59 21.09.2023
- Россияне купили более двух миллионов умных устройств Сбера за три года
- 12:32 21.09.2023
- В Швейцарии ввели штраф свыше $1,1 тыс. за ношение закрывающей лицо одежды
- 12:20 21.09.2023
- В Степанакерте возобновилась стрельба, огонь ведется из разного оружия — СМИ
- 12:05 21.09.2023
- Канада «скорректирует» число сотрудников посольства в Индии — МИД
- 12:00 21.09.2023
- Мирный план Зеленского не имеет шансов на успех — глава МИД Швейцарии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать