ВС России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию производства США
15:32 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — указывается в сообщении ведомства.
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