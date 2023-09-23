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НОВОСТИ

В Вологде задержали мужчину, пытавшегося угнать теплоход

20:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Вологды задержан при попытке угнать теплоход. Он был взят с поличным на борту пассажирского судна «Персей», пришвартованного у причала.

Как сообщает транспортное управление СК по региону, злоумышленник был пьян. «Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело за покушение на угон пассажирского теплохода», — сообщается на сайте ведомства.  Говорит Москва

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