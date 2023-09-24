Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Испании 5 октября - Совбез Армении
16:21 24.09.2023 Источник: Интерфакс
"В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров (Пашиняна и Алиева - ИФ) в Гранаде 5 октября", - заявили в пресс-службе Совбеза Армении.
В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.
НОВОСТИ
- 12:50 24.09.2023
- ОБСЕ переживает «самый крупный кризис в своей истории» - председатель
- 12:40 24.09.2023
- Часть населения Карабаха будет эвакуирована в Армению под сопровождением миротворцев из РФ - СМИ
- 11:50 24.09.2023
- В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ
- 11:30 24.09.2023
- Пашинян: Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны
- 10:39 24.09.2023
- В ДНР по будням будет действовать комендантский час - указ
- 09:30 24.09.2023
- В воскресенье, 24 сентября, воздух в Москве прогреется до +25С - синоптики
- 09:00 24.09.2023
- ОАЭ вновь требуют от Ирана уйти с трех эмиратских островов в Персидском заливе
- 21:00 23.09.2023
- В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
- 20:30 23.09.2023
- Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском
- 20:00 23.09.2023
- В Вологде задержали мужчину, пытавшегося угнать теплоход
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать