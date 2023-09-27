С помощью специальной радиоволны сдались в плен около 10 тыс. бойцов ВСУ

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10 тыс. украинских военнослужащих уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Об этом рассказал ТАСС представитель оперативных служб.



«Сейчас уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 „Волга“ для того, чтобы сдаться в плен. Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства, отметив, что данная радиочастота работает на всех направлениях специальной военной операции.



Он уточнил, что в последнее время количество сдающихся в плен растет. Это происходит в том числе благодаря пророссийскому подполью, представители которого размещают информацию о возможности сдачи в плен в зоне проведения специальной военной операции в городах, подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ).





