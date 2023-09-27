За последние годы госфинансирование туризма в РФ выросло в 14 раз - Чернышенко
09:20 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Туризм — один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП, благодаря нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“ и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить — до 4,5% ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз. На реализацию задач нацпроекта в 2021–2023 годах направлено свыше 150 млрд руб. средств федерального бюджета», — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ.
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