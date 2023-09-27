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За последние годы госфинансирование туризма в РФ выросло в 14 раз - Чернышенко

09:20 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России за последние годы увеличило финансирование отрасли туризма почти в 14 раз, на реализацию задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021–2023 годах направлено свыше 150 млрд руб. средств федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Туризм — один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП, благодаря нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“ и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить — до 4,5% ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз. На реализацию задач нацпроекта в 2021–2023 годах направлено свыше 150 млрд руб. средств федерального бюджета», — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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