Первую подводную лодку собственного производства представили в порте Гаосюн, Тайвань

11:10 Источник: Интерфакс, ТАСС

Власти Тайваня во вторник продемонстрировали в порте Гаосюн первую подводную лодку, созданную на этом острове, передает Associated Press.



У подлодки боевые системы, разработанные американской компанией Lockheed Martin Corp, и торпеды Mark 48, произведенные в США. На проектирование и сборку подлодки ушло семь лет, и с октября ее начнут испытывать в гавани и в океане.



Ожидается, что новая подлодка поступит на вооружение в 2025 году, присоединившись к еще двум субмаринам, купленным у Нидерландов в 1980-е годы. В Тайбэе хотят развернуть к 2027 году не менее двух подводных лодок собственного производства, оснастить более поздние модели ракетами.





