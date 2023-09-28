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Первую подводную лодку собственного производства представили в порте Гаосюн, Тайвань

11:10 28.09.2023 Источник: Интерфакс, ТАСС

Власти Тайваня во вторник продемонстрировали в порте Гаосюн первую подводную лодку, созданную на этом острове, передает Associated Press.

У подлодки боевые системы, разработанные американской компанией Lockheed Martin Corp, и торпеды Mark 48, произведенные в США. На проектирование и сборку подлодки ушло семь лет, и с октября ее начнут испытывать в гавани и в океане.

Ожидается, что новая подлодка поступит на вооружение в 2025 году, присоединившись к еще двум субмаринам, купленным у Нидерландов в 1980-е годы. В Тайбэе хотят развернуть к 2027 году не менее двух подводных лодок собственного производства, оснастить более поздние модели ракетами.


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