Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму в отношении РФ - Токаев

16:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет. Об этом заявил на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму, мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Токаев. «Каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — добавил он.

Шольц в свою очередь выразил удовлетворение тем, что правительство Казахстана поддерживает Запад в усилиях по недопущению обхода санкций.