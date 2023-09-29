За 10 лет Таджикистан привлек более $10 млрд иностранных инвестиций
10:00 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В течение последних десяти лет в экономику нашей страны поступило иностранных инвестиций на сумму более 110 млрд сомони ($10 млрд), из которых свыше 44 млрд сомони (более $4 млрд) составляют прямые инвестиции», — сказал он.
По его данным, в настоящее время в стране реализуются 82 государственных инвестиционных проекта на сумму более 47 млрд сомони (почти $4,3 млрд). Глава государства подчеркнул, что членство Таджикистана в ВТО и ряде международных организаций по защите прав инвесторов свидетельствует о соответствии законодательства республики международным стандартам.
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