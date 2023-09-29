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Заявление Санду, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья, предательство - Додон

14:30 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление президента Майи Санду, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья можно квалифицировать как предательство родины. Об этом заявил в ходе прошедшего в пятницу прямого эфира в социальных сетях бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Заявление Санду о том, что мы можем вступить в ЕС без приднестровского региона, — вот настоящее предательство родины. Вы пытаетесь мне „пришить“ дело о предательстве родины, когда сами готовы отказаться от части территории страны. Останетесь и без ЕС, и без Приднестровья», — сказал Додон, комментируя недавнее выступление Санду. В нем она заявила, что не исключает вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья, а приднестровский конфликт можно будет урегулировать после этого.

В прошлом году Молдавия вместе с Украиной и Грузией подали заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Кишинев взял на себя ряд обязательств по приведению местного законодательства к стандартам ЕС, обязался согласовывать внешнюю политику.

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