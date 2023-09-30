В поселке Брянской области нарушено энергоснабжение из-за атаки ВСУ
08:50 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электроснабжение в поселке Погар Брянской области нарушено в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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