Исторический паровоз врезался в поезд в Шотландии
09:30 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поезд и исторический паровоз Flying Scotsman («Летучий шотландец») столкнулись на северо-востоке Шотландии, пять человек пострадали. Об этом сообщила газета The Scottish Sun.
«Около 7 часов вечера (21:00 по мск) в пятницу, 29 сентября 2023 года, мы получили сообщение о столкновении двух поездов на железнодорожной станции Авимор, — передает газета слова представителя полиции. — На месте работают службы неотложной помощи, два человека доставлены в больницу Рейгмор». Согласно предварительным данным, паровоз врезался в неподвижный поезд.
По информации полицейского, троим пострадавшим помощь оказана на месте. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Недавно отреставрированный «Летучий шотландец» был представлен публике в прошлом году перед серией мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею его создания. Он принадлежит Национальному железнодорожному музею в Йорке.
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