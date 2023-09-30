В Баку сообщили о задержании экс-главы МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна.

«29 сентября Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Бабаяну предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, в то числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.