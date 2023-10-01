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Закон о финансировании правительства без помощи Украине подписан Байденом - Белый дом

09:30 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

«В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон H. R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам <…> до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», — отмечается в документе. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.

В распространенном заявлении о проекте, одобренном обеими палатами Конгресса, глава государства ранее подчеркнул, что США «ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена». Он призвал спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти (республиканец, от штата Калифорния) в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении Киеву дополнительной помощи.


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