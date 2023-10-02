10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на востоке Украины, в Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не приводя подробностей.

В настоящий момент в красной зоне также находятся Днепропетровская и Николаевская области.